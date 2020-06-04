وكانت وزارة النقل الأمريكية أعلنت أمس منع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو الجاري، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات، حيث أشارت الوزارة إلى الصين "لا تزال غير قادرة" على تحديد موعد لمراجعة لوائحها "للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة".

وعدلت مصلحة الطيران المدني الصينية اليوم الخميس، السياسات الخاصة برحلات الركاب الدولية، لتسمح لمزيد من شركات الطيران الأجنبية باستئناف رحلاتها إلى الصين على أساس قاعدة "رحلة واحدة في الأسبوع" اعتبارا من 8 يونيو الجاري.