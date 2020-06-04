بكين (أ ش أ)

قدمت مصلحة الطيران المدنى الصينية اليوم الخميس، احتجاجا رسميا إلى وزارة النقل الأمريكية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستمنع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إليها اعتبارا من 16 يونيو الجارى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزرة- إن مصلحة الطيران المدني الصينية على اتصال وثيق مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة بشأن ترتيب الرحلات الجوية بين البلدين.

وكانت وزارة النقل الأمريكية أعلنت أمس منع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو الجاري، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات، حيث أشارت الوزارة إلى الصين "لا تزال غير قادرة" على تحديد موعد لمراجعة لوائحها "للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة". وعدلت مصلحة الطيران المدني الصينية اليوم الخميس، السياسات الخاصة برحلات الركاب الدولية، لتسمح لمزيد من شركات الطيران الأجنبية باستئناف رحلاتها إلى الصين على أساس قاعدة "رحلة واحدة في الأسبوع" اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

وذكرت مصلحة الطيران المدني الصينية - في بيان اليوم الخميس، أن التعديل يقوم على أساس أن المخاطر المتعلقة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) يمكن السيطرة عليها، مشيرة إلى أن شركات الطيران الأجنبية غير القادرة حاليا على تشغيل خطوط طيران إلى الصين، يمكنها اختيار مدينة واحدة في البلاد لتسيير رحلة دولية مرة واحدة أسبوعيا اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

وأضافت المصلحة أنه سيتم كذلك تنفيذ حوافز الطيران اعتبارا من 8 يونيو، بحيث أن شركة الطيران التي لا يتم تسجيل إصابات بين ركابها بفيروس كورونا، بناء على اختبار الحمض النووي، لمدة ثلاثة أسابيع متتالية على خط الطيران الذي اختارته، سيتم السماح لها بتسيير رحلتين أسبوعيا.

وتابعت المصلحة أنه بالنسبة لشركات الطيران التي سيتم تسجيل 5 حالات إصابة إيجابية بين الركاب القادمين على متن رحلاتها للوجهة التي اختارتها، سيتم تعليق تشغيل هذا الخط لمدة أسبوع، وفي حالة إيجابية 10 ركاب، فإن تشغيل الخط سيتم تعليقه لمدة أربعة أسابيع قبل استنئاف الرحلات.