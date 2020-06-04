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"الصخرة" يواجه رسالة قوية ضد العنصرية لترامب بعد مقتل جورج فلويد.. فيديو

الخميس، 04 يونيو 2020 08:02 م
"الصخرة" يواجه رسالة قوية ضد العنصرية لترامب بعد مقتل جورج فلويد.. فيديو دواين جونسون
كتب محمد سعودي

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وجه الممثل والمصارع دواين جونسون الشهير بـ"الصخرة"، رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الشاب جورج فلويد من ذوي البشرة السوداء على يد شرطي أمريكي استوقفه في الشارع ووضع ركبته على رقبة الشاب حتى أودى بحياته.

ونشر الممثل دواين جونسون الشهير بـ"الصخرة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو مدته 8 دقائق، وجه فيه رسالة إلى ما أسماها بـ"القيادة الرحيمة" في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لم يذكر اسم الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مباشر.

الصخرة
الصخرة 

 

ودعم الصخرة في خطابه الحماسي الذي نشره صباح اليوم الخميس، حركة السود بعد أسبوع من مقتل جورج فلويد على أيدي ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، متسائلا: "أين قائدنا الرحيم.. القائد الذي يوحد ويلهم بلادنا في أكثر الأوقات إيلاما عندما نحتاجها أكثر.. القائد الذي يصعد ويتحمل المسؤولية الكاملة لبلدنا ويحتضن كل لون فيه.. القائد الذي يعمل على إحداث التغيير معا في المجتمع"، مشيرا إلى أن عملية التغيير بدأت بالفعل.

الصخرة (2)
الصخرة 

 

وقال: "أين زعيمنا الرحيم الذي سيصعد إلى بلدنا التي تركع على ركبتيها.. قف، قف معي لأنني فهمتك. أنا أسمعك.. ولديك كلمتي بأنني سأفعل كل ما في وسعي، حتى اتلفظ أنفاسي الأخيرة، أفعل كل ما بوسعي لإحداث التغيير المطلوب، لتطبيق المساواة لأن السود يعيشون الحياة". أين أنت؟".

الصخرة (3)
الصخرة 

 

على صعيد آخر، وجه البيت الأبيض رسالة إلى المحتجين الامريكيين الرافضين لعنصرية الشرطة في التعامل مع جورج فلويد يؤكد لهم أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة ومواجهة العنصرية، وغرد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، قائلا: "الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة لكل أمريكي عانى من القسوة العنصرية ولكل ضحية لأعمال الشغب. وفي كثير من الأحيان، هؤلاء هم نفس الضحايا. ونحتاج أن ندافع عنهم".

وشارك آلاف المتظاهرين فى احتجاجات بمحيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وشاركت عمدة واشنطن، موريل بوزر فى التظاهرات، وأفادت إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.


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