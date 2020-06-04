الصحة: تكليف أطباء التكليف والزمالة بالعمل فى مستشفيات العزل

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان خطابا إلى جيع قطاعات الوزارة بإجراء حصر للقوى البشرية من أطباء وتمريض وتخصصات أخرى للمستشفيات على مستوى الجمهورية .

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إنه سيتم منح الإجازات المرضية للأطباء بعد العرض علي اللجان الطبية، كما يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامي للعمل بمستشفيات العزل والفرز .

وأضاف رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، أن يتم تأجيل الأجازات الدراسية أو التفرغ للدراسة فورا ويتم الحاق جميع العاملين بأماكن عملهم مع التزام جميع مديرى المستشفيات التابعة للقطاعات المختلفة التى تقوم بتقديم خدمات علاج كورونا بالالتزام بالتواجد فى المستشفى أو أحد الوكلاء لهم على مدار 24 ساعة .





وأوضح أنه سيتم المحاسبة الفورية لأى تقصير في العمل أو في علاج الحالات المرضية كما يتم فتح باب التعاقد من خارج المستشفيات طبقا للائحة المعمول بها .

وكان الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة،وجه المستشفيات بتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه ومصابى فيروس كورونا المستجد من الأجانب المقيمين واللاجئين وملتمسى اللجوء على الأراضى المصرية.