اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية تدفع بـ50 موظفا و 3500 جرعة لقاح إيبولا للكونغو

الخميس، 04 يونيو 2020 11:54 ص
الصحة العالمية تدفع بـ50 موظفا و 3500 جرعة لقاح إيبولا للكونغو مواجهة ايبولا فى الكونغو - ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول نحو 50 موظفا من المنظمة وشركائها إلى مبانداكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  وهو موقع أحدث تفش لفيروس إيبولا في البلاد.

وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الموظفين حملوا معهم 3500 جرعة من لقاح الإيبولا و2000 خرطوشة لإجراء الاختبارات المعملية

ولفت أدهانوم أنه تم تأكيد تفشي الإيبولا في مبانداكا، الواقعة في مقاطعة إكواتور في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الأسبوع. فحتى الآن، تم اكتشاف إصابة ثمانية أشخاص، توفي منهم أربعة.

وعانت منطقة مبانداكا، في شمال غرب البلاد، من تفشي إيبولا سابقا في مايو 2018. وفي الوقت نفسه، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تحارب تفشي الفيروس، الذي ظهر في الشرق في أغسطس 2018، ويبدو أنه الآن في مراحله النهائية.

 

 


ايبولا

الامم المتحدة

الصحة العالمية

الكونغو

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