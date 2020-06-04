الصحة العالمية تدفع بـ50 موظفا و 3500 جرعة لقاح إيبولا للكونغو

هند المغربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول نحو 50 موظفا من المنظمة وشركائها إلى مبانداكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو موقع أحدث تفش لفيروس إيبولا في البلاد.

وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الموظفين حملوا معهم 3500 جرعة من لقاح الإيبولا و2000 خرطوشة لإجراء الاختبارات المعملية

ولفت أدهانوم أنه تم تأكيد تفشي الإيبولا في مبانداكا، الواقعة في مقاطعة إكواتور في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الأسبوع. فحتى الآن، تم اكتشاف إصابة ثمانية أشخاص، توفي منهم أربعة.

وعانت منطقة مبانداكا، في شمال غرب البلاد، من تفشي إيبولا سابقا في مايو 2018. وفي الوقت نفسه، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تحارب تفشي الفيروس، الذي ظهر في الشرق في أغسطس 2018، ويبدو أنه الآن في مراحله النهائية.