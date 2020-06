الصحة العالمية: اللقاحات منعت تسجيل مئات الملايين من الوفيات حول العالم

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات ساهمت في منع مئات الملايين من الوفيات، مشددا على أهمية توزيع اللقاحات على الجميع من أجل حماية أرواح الفقراء من الناس وأكثرهم ضعفا.

وغرد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا :"بفضل اللقاحات، تم منع مئات الملايين من الوفيات. لكن اللقاحات تظهر قوتها الحقيقية فقط عندما يتم توزيعها لحماية أفقر الناس وأكثرهم ضعفا.. لذلك يجب أن تكون اللقاحات للجميع".

Thanks to vaccines, hundreds of millions of deaths have been prevented. But vaccines only realize their true power when they are deployed to protect the poorest and most vulnerable. Only together we can ensure #VaccinesWork for all!https://t.co/XJVsaZzXTC