الصحافة الإلكترونية والجرائم المعلوماتية.. رسالة ماجستير للواء أحمد كساب

كتب محمود عبد الراضى

حصل اللواء أحمد كساب مدير إدارة الإعلام العلاقات بأكاديمية الشرطة على درجة الماجستير فى الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير "ممتاز"، حيث كان موضوع الرسالة عن" الصحافة الإلكترونية والجرائم المعلوماتية".



اللواء أحمد كساب

وطالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب الحكومة بالإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة.

وأشار النائب، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وقال جون طلعت: "ما أحوجنا هذه الأيام إلى صدور هذا القانون فى ظل ما نواجهه من جرائم تقع تحت طائلة القانون، بما يستوجب الإسراع في تطبيق ما ورد فيه من أحكام".

وأوضح النائب، أن المادة (44) من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية فى أغسطس 2018 نصت على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وأكد طلعت، أن تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة الداخلية للمجلس فيه مخالفة قانونية، الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر والإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لما للقانون من أهمية كبيرة فى مواجهة جرائم بعينها في الوقت الحالى.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن القانون أقر بالحماية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور إلا أن هناك انتهاكات تحدث على أرض الواقع بالمخالفة للقانون.

وحذر النائب من أن غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عرضة لمزيد من الجرائم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الإليكترونية المختلفة، مؤكدا أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواجهة هذه الجرائم.