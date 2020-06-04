الشرقية تضع خطة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. تعرف عليها

الشرقية إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.

واشار محافظ الشرقية فى بيان إلى أن تلك الخطة الموضوعة، شملت تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتطهير للشوارع والمبانى الخدمية ومواقف السيارات، فضلاً عن المرور اليومى على المواقف بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية بارتداء الكمامة الواقية لعدم توقيع الغرامة المالية عليهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استمرار حملات فض الأسواق العشوائية و فض الأفراح المقامة بالمخالفة بالقرى والعزب وغلق الملاعب الرياضية والمحال التجارية التى تعمل بعد مواعيد الحظر و متابعة تنفيذ حملات الإزالة للمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واستغلال انشغال الاجهزة الامنية والتنفيذية بتطبيق إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور الميدانى على المستشفيات والأماكن المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد للوقوف على حضور الأطقم الطبية بكامل طاقتها وتوافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية وعلاج الحالات المصابة والتأكد من تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وحفاظآ على بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض قام اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة اعمال رفع تراكمات القمامة من عدد من (شارع الرشاح بجوار محمد الحماره ومحمد شحاته وشارع الدوكار بجوار مستشفى مصنع الجوت وبجوار مجمع النمر وبجوار فيلا الهادى بزان ومنطقه النيابه الاداريه وبجوار مدرسة الشهيد حمزه)، ولرفع منظومة النظافة بمركز ومدينه بلبيس، فقد تم اضافه عدد من حاويات القمامه و توزيعها على (منطقه الدوكار- منطقه النيابه الاداريه-التأمين الصحى -منطقه المحطه) ومازال هناك عدد آخر قيد التصنيع وسيتم توزيعه فى مناطق أخرى بمختلف نواحى المدينه.

كما تم عمل بوابه تعقيم بالجهود الذاتية لمجمع المصالح الحكومية بقريه البلاشون بتعاون مشترك من أهالى قرية البلاشون و تم تطهير المبانى الحكومية بالبلاشون وبالزوامل ورش قرية الزوامل وبعض العزب التوابع بمواد التطهير من الفيروسات و بجهاز رش الناموس حماية من حشرات الصيف الضارة كما تم تطهير ورش شوارع قريه العدليه ووحده كفر ايوب والقرى التابعه لها.

وحرصآ على الشكل الحضارى والجمالى لمدخل المحافظه أمام مواطنيها وزائرى تم الانتهاء من زرع اعمده الانارة بمنتصف الطريق بطريق بلبيس الزقازيق ودهان البلدورات وقص وتهذيب الاشجار بطول طريق بلبيس/الزقازيق.

ولمنع التجمعات قام رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون بإخلاء فرح بقرية كفر حفنا والتنبيه على المواطنين بمنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تابع رئيس المركز إلتزام المحال التجارية بقرار الغلق فى المواعيد المحددة، كما تم فض عدد من الباعه الجائلين فى محاولة منهم لإقامة السوق الأسبوعى بمركز مدينة بلبيس وفض أسواق الزوامل وانشاص.

ولإزالة التعديات المخالفة قامت رئاسة المركز بحملات لإزالة شدة خشبية للدور الخامس بمبنى ببندر بلبيس على مساحه 100 متر، كما تم إزالة حالتين تعدى بعزبة عرب المدور التابعة للوحدة المحلية العدلية على مساحه 230 متر وتم احاله المخالفين للنيابه العسكريه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة ضدهم.

وللإطمئنان على أهالينا من مصابى كورونا تم المرور ومتابعه قسم العزل الصحى بمستشفى بلبيس العام والتأكد من توافر الأدوية اللازمة والوقوف على مدى الخدمات التى تقدم بمبنى العزل المخصص للحالات التى ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم استلام عدد 15 سرير مريض وجهاز سونار وجهاز رسم قلب لمستشفى حجر وعزل بلبيس مقدمين من فاعل خير.