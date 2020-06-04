السيطرة على حريق بشركة فى شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى شركة للصناعات الدقيقة الكائنة بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم الدفع بعدد سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب حريق بشركة سابى للصناعات الدقيقة الكائنة بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة،والتى تبلغ مساحتها حوالى 12 فدان.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق على مساحة500مترا بمجموعة من الهيش والأخشاب وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بعدد من سيارات الأطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة،ان الشركة ليس بها أى عمال أو أعمال منذ 10 سنوات ولم يسفر عن الحريق أى خسائر بشرية، وأن وراء الحريق إلقاء شخص سيجارة مشتعلة بالهيش الموجود داخل الشركة مما سبب الحريق.