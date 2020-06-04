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السيطرة على حريق بسبب انفجار أنبوبة بشقة فى قليوب دون خسائر.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 06:51 م
السيطرة على حريق بسبب انفجار أنبوبة بشقة فى قليوب دون خسائر.. صور حريق بسبب انفجار أنبوبة بشقة فى قليوب
القليوبية نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق اندلاع حريق بشارع داير الناحيه بقرية الصباح بالوحده المحلية لسنديون بقليوب إثر انفجار أنبوبة بشقه بالدور الرابع وامتدت للمنزل المجاور، وتم الدفع بثلاث سيارات من الحمايه المدنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقي اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية إخطاراً مجدى  نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب والدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة باندلاع حريق بشارع داير الناحيه بقرية الصباح بالوحده المحلية لسنديون بقليوب إثر انفجار أنبوبة بشقه بالدور الرابع وامتدت المنزل المجاور.

 

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بثلاث سيارات من الحمايه المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

ى حريق بسبب انفجار أنبوبة بشقة فى قليوب (1)
 
ى حريق بسبب انفجار أنبوبة بشقة فى قليوب (2)
 
ى حريق بسبب انفجار أنبوبة بشقة فى قليوب (3)

 


حريق

قليوب

امن القليويية

الحماية المدنية

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