اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 04:39 م
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السودان تحيى ذكرى شهداء 3 يونيو بوقفة فى القصر الجمهورى

الخميس، 04 يونيو 2020 04:15 م
السودان تحيى ذكرى شهداء 3 يونيو بوقفة فى القصر الجمهورى عائشة موسى
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شهدت حدائق القصر الجمهورى بالخرطوم، اليوم الخميس، وقفة رمزية لإحياء ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة فى 3 يونيو العام الماضى، عزفت خلالها الموسيقى العسكرية السلام الجمهورى. 
 
وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء مجلس السيادة ورموز المجتمع السودانى وأعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية وأسر الشهداء.
 
وقالت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، في كلمة خلال الفعالية، إنه يوم حزين في حياة الشعب السودانى، حين روت دماء الشهداء الطاهرة أرض الوطن.
 
وأوضحت أن الشباب اختار قيام هذه الثورة العارمة بهذا العنفوان والجمال وكانت ثورة عظيمة روت الأرض بدماء طاهرة، داعية إلى القصاص لدمائهم.

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عائشة موسى

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