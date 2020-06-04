السعودية: تعيين 53 سيدة فى السلك القضائى

إيمان حنا

صدر أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة السعودية، وذلك تعزيزاً لمكانتها وحضورها في السلك القضائي.وفق العربية.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة السعودية الدكتور ماجد الدسيماني، أنه تم تعيين (53) امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عدد من أفرع النيابة في السعودية.

وأضاف: "أن تعيين المرأة كعضو نيابة يأتي ضمن أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تمكين المرأة السعودية، وتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية في المملكة".

وأشار إلى أن الأعضاء الجدد 156 – رجالاً ونساء – حصلوا على دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة اختصاص دقيق ونوعي قبل تعيينهم كأعضاء في النيابة لتأهيلهم للقيام بمسؤوليات أعمالهم، وإمدادهم بمواد علمية ممزوجة بالجانب العملي اللازم للعمل النيابي والقضائي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أجرت العديد من الإصلاحات المتسارعة التي كانت أقرب إلى الأحلام شبه المستحيلة، بهدف تحسين جودة الحياة للمرأة في المملكة العربية السعودية، مثل قيادة السيارة والمشاركة في الأنشطة الرياضية ودخول الملاعب والمطاعم مع الرجال من بوابة واحدة والسفر دون محرم.

ورحبت السعوديات بتلك التغيرات الاجتماعية والثقافية والقفزات الواسعة التي تمت على يد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي وضع حزمة من الخطط والبرامج الهادفة إلى تحريك طاقات الشباب والمرأة بالمجتمع، وكبح جماح الغلو والتطرف، وباتت شوارع مدن السعودية ومطاعمها شاهدا على تلك التحولات.