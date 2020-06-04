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السعودية: تجهيز 74 مسجداً إضافياً لاستقبال المصلين فى صلاة الجمعة غداً

الخميس، 04 يونيو 2020 03:49 م
السعودية: تجهيز 74 مسجداً إضافياً لاستقبال المصلين فى صلاة الجمعة غداً المصلين بالسعودية عقب إعادة فتح المساجد
إيمان حنا

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حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تبوك 74 مسجداً إضافياً ، لإقامة صلاة الجمعة بدءًا من الغد، وفق صحيفة عكاظ، وأوضح مدير الفرع عبدالله بن نشاط السبيعي أن جميع الأقسام المعنية تواصل تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة، لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهده،و التي تنص على العناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.


وأضاف قائلاً: إن الجهود تتضافر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعاً ومسجداً، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتاً ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه، وعمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، مشيراً إلى أن الفرع سيعمل بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع ، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.


ولتجنيب المصلين الاكتظاظ داخل المساجد أكد السبيعي أن الفرع سيعمل على فتح بعض المساجد المجاورة للجوامع لفك التزاحم في جميع محافظات المنطقة لاسيما في صلاة الجمعة مع الاستمرار عبر الفرق الرقابية والكوادر الإدارية لمتابعة كل المستجدات وتطبيق التوجيهات الواردة من الجهات المختصة.


وأضاف، أن الفرع سيعمل على فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلٍ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين ، وإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة ، وتوجيه أئمة المساجد بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.


ودعا الشيخ السبيعي جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلأت الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتاً النظر إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق .


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تبوك

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