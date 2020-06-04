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السجون السعودية تعقد أكثر من 11 ألف جلسة محاكمة عن بعد للنزلاء والنزيلات

الخميس، 04 يونيو 2020 06:28 م
السجون السعودية تعقد أكثر من 11 ألف جلسة محاكمة عن بعد للنزلاء والنزيلات الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

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عقدت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية، (11052) محاكمة قضائية عن بعد، للنزلاء والنزيلات وذلك على مستوى سجون مناطق المملكة.

وتهدف المحاكمات "عن بعد"  بحسب "واس" إلى تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، وللحفاظ على صحة المستفيدين في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.

وجرى تجهيز عدد من قاعات المحاكمات المرئية في عدد من سجون المناطق بالأجهزة التقنية اللازمة، إضافة إلى جهاز البصمة للتحقق من بيانات النزيل، ونظام اتصال مرئي مرتبط مع وزارة العدل، مع إتاحة دمج المترجم والسجين معاً في جلسة واحدة، كما أنّ النظام يكفل للنزيل جميع الحقوق وفق الأنظمة والتعليمات القانونية.

 


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كورونا

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