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السجن 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاج نارى بسوهاج

الخميس، 04 يونيو 2020 02:25 م
السجن 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاج نارى بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهم " م.أ.م" " عاطل بالسجن 4 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص ، بدائرة مركز المراغة سوهاج ، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير  وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة بسوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف .

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش كانت معدة للبيع  كما ضبط بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وحيازته للسلاح النارى  وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى قررت معاقبته بالسجن 3 سنوات عن تهمة المخدرات وسنة واحدة عن احراز السلاج النارى .

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " ح.ذ.م" " عامل بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز البلينا سوهاج ، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير  وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا بسوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف .

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


 


سوهاج

حشيش

جنايات سوهاج

سلاح نارى

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