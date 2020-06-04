اليوم السابع
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والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر

"الزراعة " :حملات متابعة على مجازر الحيوانات والدواجن لضمان سلامة اللحــــوم

الخميس، 04 يونيو 2020 10:57 ص
"الزراعة " :حملات متابعة على مجازر الحيوانات والدواجن لضمان سلامة اللحــــوم لحوم منتهية الصلاحية
كتب عز النوبى

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 أكد تقريرالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة الى الهيئة، بشان الحملات على أسواق اللحوم، توضح  أن  هذه الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة علـــى اسواق ومحلات بيع اللحـــوم والدواجـــن تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها (507) كجم للذبح خــــــارج المجـــــــازر ومجهولة المصدر.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ،أنه  قد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبـــل أطبـــــــاء التفتيش على اللحــوم (8) محاضر في الفتـــرة من 10/5/2020حتى 16/5/2020. وتحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيواني قامت ادارة المجازر بالمديرية بعمـــــل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحــــوم والدواجـــــن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل .

أظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن اجمالى المذبوحات مـــن الحيوانات المحليــــة خلال نفس الفترة قد بلغت (3756) رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيمــــا بلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (248,392) طائر داخل المجازر المعتمـــــدة من أجل وصول لحـــــوم سليمة الـــى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

وذلك  في اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ،  وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصور صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

 

 

 


الخدمات البيطرية

أسواق اللحوم

مجازر اللحوم

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