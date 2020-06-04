الخارجية الروسية: منظمة الصحة العالمية لم تتلق معلومات بشأن خروج واشنطن

كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق معلومات بشأن خروج واشنطن منها، وذلك وفق خبر عاجل لوكالة "سبوتينك".

ذكر موقع روسيا اليوم، أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوي، أعلن اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا، موضحا خلال مؤتمر صحفى "الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكورونا، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية"​​​.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إلى أن وضعنا اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام"، مضيفا: "ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكورونا، فيما لم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لرئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس)، فمن المحتمل أن يعود كورونا في الخريف القادم وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6.1 مليون مصاب، والوفيات أكثر من 376 ألف حالة.