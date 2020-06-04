الحكومة تنفى تغيير بأى عقوبات لمخالفى تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من منشورًا يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقًا بشأن تلك العقوبات كما هى، ولم يطرأ عليها أى تغيير

وأوضح أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أى من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، مُهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف إثارة وبلبلة الرأى العام.