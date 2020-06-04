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الحكومة تدرس مقترح لإنشاء وحدة "الرخصة الذهبية" لتمكين المشروعات الاستراتيجية

الخميس، 04 يونيو 2020 04:50 م
الحكومة تدرس مقترح لإنشاء وحدة "الرخصة الذهبية" لتمكين المشروعات الاستراتيجية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

 

عرض المستشار عبد الوهاب مقترحا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم72 لسنة 2017 والتى تتضمن منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

 

وأضاف أن هذه الوحدة سيكون اختصاصها دراسة الطلبات التى ستقدمها الشركات والتى تؤسس لمشروعات استراتيجية أو قومية والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والتنسيق مع كافة الجهات المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.

SLM_5043-(1)
 

 

SLM_5067
 

 


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