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أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم الخميس، تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وقال علي انجياي وزير الداخلية السنغالي - فى تصريح للإذاعة السنغالية اليوم - إنه تقرر إعادة فتح محطات النقل البري بين المدن وتخفيف حظر التجول ليبدأ من الساعة الحادية عشر مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا بعد أن كان من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا.