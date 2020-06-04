وأضاف أنه مسموح الآن للمطاعم وصالات الألعاب الرياضية باستئناف عملها في حين لا تزال الحانات والشواطئ مغلقة. 


وسجلت السنغال اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4 آلاف و21 حالة تعافى 2162 منهم وتوفي 45، فيما يواصل 1873 علاجهم في المستشفيات.