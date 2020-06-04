الحكومة الأردنية تقرر فتح المساجد والكنائس أمام المصلين السبت

كتب: أحمد جمعة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، عن فتح الأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، وفتح المطاعم والمقاهي (وفق ضوابط وقيود) اعتبارا من السبت المقبل.



كما أعلنت الحكومة الأرنية خلال مؤتمر صحفي في مركز الأمن وإدارة الأزمات عن فتح الحضانات، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة،وفتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط، وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارة الصحة، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مجلس رؤساء الكنائس.

كان رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، ان صبر والتزام المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد ساهم في عودة غالبية القطاعات والتخفيف الموسع من إجراءات الحظر.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الرزاز خلال منشور على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر": "تميّزنا كأردنيين بالصبر والالتزام بالمسؤولية في مواجهة كورونا وهذا هو مفتاح إعادة تشغيل غالبية القطاعات والتخفيف الموسّع من إجراءات الحظر".

وزاد رئيس الوزراء، "نحن على ابواب هذه المرحلة المهمة من الانفراج وسنتعامل معها بإجراءات ومعايير منهجية نعلنها قريبا"مختتما منشوره بالقول "معاً سنتجاوز الصعاب وكلُّ مر سيمرّ".