الجيش الليبى يعلن عن إعادة تمركز لوحداته خارج طرابلس

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى إن القيادة العامة ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.
وأضاف المسماري - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه في حالة عدم الالتزام، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).
وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).
الجيش الليبى يعلن عن إعادة تمركز لوحداته خارج طرابلسالخميس، 04 يونيو 2020 09:30 م
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى
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قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى إن القيادة العامة ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.
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