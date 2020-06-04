الجيش الليبى يعلن عن إعادة تمركز لوحداته خارج طرابلس

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قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى إن القيادة العامة ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وأضاف المسماري - في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه في حالة عدم الالتزام، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).