أ ش أ

سلم رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، باسم الرئيس عبد المجيد تبون، وسام "عشير" من مصاف الاستحقاق الوطني، لثلاث ضحايا بوباء "كورونا" من القطاع الطبي وهم الأستاذ سي أحمد مهدي والدكتورة بوديسة وفاء وسائق سيارة الإسعاف طالحي جمال، بالإضافة إلى الراحلة عائشة باركي رئيسة جمعية "اقرأ".