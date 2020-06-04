وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تسليم الأوسمة تم خلال حفل تكريم بقصر الشعب، بحضور المستشارين لدى رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وعيسى بلخضر وعدد من أعضاء الحكومة، وعائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني.