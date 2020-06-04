البيت الأبيض: ترامب يريد تحقيق العدالة لكل أمريكي عانى من قسوة العنصرية

كتب محمد شعلان

وجه البيت الأبيض رسالة إلى المحتجين الامريكيين الرافضين لعنصرية الشرطة في التعامل مع جورج فلويد يؤكد لهم أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة ومواجهة العنصرية، وغرد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر"، قائلا: "الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق العدالة لكل أمريكي عانى من القسوة العنصرية ولكل ضحية لأعمال الشغب. وفي كثير من الأحيان، هؤلاء هم نفس الضحايا. ونحتاج أن ندافع عنهم".



حساب البيت الابيض على تويتر

وشارك آلاف المتظاهرين فى احتجاجات بمحيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وشاركت عمدة واشنطن، موريل بوزر فى التظاهرات، وأفادت إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.

وازدادت الاحجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

وبدأت الأحداث في الأسبوع الماضى عندما اشتبه بائع فى محل البقالة الذى اعتاد فلويد التردد عليه لشراء السجائر فى نقود فئة 20 دولار دفعها، واتصل البائع بالشرطة التى وصلت فى غضون دقائق وتعاملت بشكل عنيف مع فلوريد حيث قام أحد الضبط بالجثو بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق مما أسفر عن وفاته، وإشعال واحدة من أعنف الاحتجاجات فى أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي.