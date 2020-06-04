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البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الخميس، 04 يونيو 2020 12:15 م
البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 10533 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1579 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12100 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 4041 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1950 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.54% ليصل إلى مستوى 680 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سماد مصر (ايجيفرت)، رواد السياحة-رواد، 7000 سهم، 1.8 مليون سهم، 7221 سهم، 43543 سهم، على التوالي، فيما اشترى عضو مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 149118 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 20450 سهماً.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

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