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البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 01:52 م
البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب – أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إنه حفاظًا على موظفى البنك، والعملاء، تم اتخاذ إجراءات فورية لنشر شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال وشبابيك الخدمة "التللرات"، والمكاتب المواجهة للعملاء، وتم بالفعل من الانتهاء من 28 فرعًا على أن يتم تغطية كافة فروع البنك البالغ عددها 518 تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع القادم، ضمن إجراءات الحماية من  فيروس كورونا.
 
ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البنك ملتزم بالتعامل بكل مهنية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء. 
 
الاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء
ضمن الاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء
الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية
 
تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع
تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع
 
شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا
شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

 

شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال
شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال

 


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