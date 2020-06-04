اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الانهيار الاقتصادى يدفع أردوغان للمغامرة بشعبه ويلغى العزل العام بالعطلات الأسبوعية

الخميس، 04 يونيو 2020 03:29 ص
الانهيار الاقتصادى يدفع أردوغان للمغامرة بشعبه ويلغى العزل العام بالعطلات الأسبوعية أردوغان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل فيروس كورونا المستجد 4609 أشخاص في تركيا وأصاب أكثر من 165 ألفا حتى الآن، ورغم دخول الاقتصاد التركي فى ركود بسبب إجراءات احتواء المرض، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان تعهد بأن يتعافى الاقتصاد سريعا.

 

وقال وزير الصحة التركي يوم الأربعاء إن فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في المنزل خلال العطلات الأسبوعية المفروضة منذ نحو شهرين، وذلك مع مواصلة الحكومة تخفيف الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

 

واتخذت تركيا سلسلة إجراءات لمكافحة التفشي منذ 11 أبريل، شملت العزل العام في العطلات الأسبوعية وإغلاق المتاجر والمطاعم وتقييد السفر بين المدن وإجراءات أخرى.

 

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه، بعد اجتماع لفريقه المختص بمكافحة فيروس كورونا، إن قواعد العزل العام التي من المقرر أن تنتهي في السادس من يونيو يمكن فرضها مجددا في أقاليم محددة بناء على معدل العدوى الذي تراجع كثيرا في الأسابيع الأخيرة.

 

 

 

 

 


اردوغان

تركيا

انقره

العزل العام

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يقلب الحكومة التركية ويرفع شعار الأهل والعشيرة ويستقدم صهره فى تعديل وزارى مرتقب كنائب للرئيس.. وزوج "البكرية" يثير غضب الشعب اللاجئ داخل حدوده لفساده وعلاقاته المشبوهة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص

أردوغان يتسبب فى خسارة أوزيل مبلغ 22 مليون إسترليني.. اعرف السبب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:57 م

ترك أزمات شعبه لدعم تركيا.. تقرير يكشف مخطط تميم لإنقاذ أردوغان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:26 م

جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تهاجم المنازل وتطلق الكلاب على الأهالى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

4مهام للجمعيات العامة للبنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفق القانون الجديد

4مهام للجمعيات العامة للبنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفق القانون الجديد

الحقوق المالية ومزايا العاملين فى تأمين إصابات العمل بـ"التأمينات والمعاشات"

الحقوق المالية ومزايا العاملين فى تأمين إصابات العمل بـ"التأمينات والمعاشات"

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة