مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى عن المسجد لمدة 4 أشهر، وقال الشيخ صبري - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية - إن الاحتلال سلمه قرارا جديدا بالإبعاد عن المسجد الأقصى باليد، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة وسط القدس المحتلة.
وأضاف "القرار تعسفي وغير قانوني، ولا توجد في العالم دولة تستخدم طريقة الإبعاد إلا هذه السلطة القائمة بالاحتلال، التي تريد أن تسكتنا وتكمم أفواهنا حتى لا نعترض على مخططاتها العدوانية".
يذكر أن عناصر من مخابرات الاحتلال سلمت الشيخ عكرمة صبري يوم الجمعة الماضي قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، بعد أن أبلغوه نيتهم تجديد مدة الإبعاد.
ويستخدم الاحتلال أوامر الإبعاد بحق مشايخ الأقصى، وعلى رأسهم الشيخ إسماعيل نواهضة المبعد عن المسجد الأقصى منذ ستة أشهر.
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