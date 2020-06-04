وأضاف "القرار تعسفي وغير قانوني، ولا توجد في العالم دولة تستخدم طريقة الإبعاد إلا هذه السلطة القائمة بالاحتلال، التي تريد أن تسكتنا وتكمم أفواهنا حتى لا نعترض على مخططاتها العدوانية".

يذكر أن عناصر من مخابرات الاحتلال سلمت الشيخ عكرمة صبري يوم الجمعة الماضي قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع، بعد أن أبلغوه نيتهم تجديد مدة الإبعاد.

ويستخدم الاحتلال أوامر الإبعاد بحق مشايخ الأقصى، وعلى رأسهم الشيخ إسماعيل نواهضة المبعد عن المسجد الأقصى منذ ستة أشهر.