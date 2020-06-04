وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين (عمراهما 20 و22 عامًا) من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة، وهما طالبان في جامعة بيرزيت، بعد أن داهمت منزليهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بيت ساحور شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منزله في منطقة واد أبو سعدي في بيت ساحور وفتشته.

وأشار مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين من ضواحي المدينة ومخيمها: أحدهم (عمره 21 عامًا) من ضاحية إكتابا شرق طولكرم، والثاني (عمره 22 عامًا) من ضاحية ذنابة شرق المدينة، والثالث (عمره 22 عامًا) من مخيم طولكرم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين: ثلاثة منهم من بلدة بيت كاحل، واثنان من مخيم العروب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت آمر شمال الخليل، من بينهم الأسير المحرر بلال عبد الرحمن إسماعيل عوض (عمره 19 عامًا).