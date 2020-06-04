الإعلام الأمريكى: زعيم الأغلبية الجمهورى يمنع قراراً ديمقراطياً يدين ترامب

وكالات الأنباء

منع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، قراراً من الديمقراطيين كان من شأنه أن يدين الرئيس دونالد ترامب بعد استخدام الرصاص المطاطي والغاز على المتظاهرين السلميين بالقرب من البيت الأبيض.

وذكرت صحف أمريكة أن زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، حاول تمرير القرار، الذى تم تقديمه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بالإجماع، مما يعني أن أي عضو في مجلس الشيوخ يمكن أن يعرقله.



حرية التعبير وأضاف: "إذا اعترض عضو في مجلس الشيوخ، يجب أن يُسأل عما إذا كان يعتقد أن الأمريكيين لا يملكون الحق الدستوري في ممارسة حرية التعبير... هل يؤيدون استخدام الرئيس للغاز المسيل للدموع ضد الناس، بمن فيهم العائلات، الذين يحتجون سلمياً في حديقة عامة؟" بحسب شومر.

ويدين القرار ترمب لـ "أمره الضباط الفيدراليين باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي في ساحة لافاييت في واشنطن العاصمة ليلة 1 يونيو 2020، مما ينتهك الحقوق الدستورية لهؤلاء المتظاهرين السلميين".