اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإعلام الأمريكى: زعيم الأغلبية الجمهورى يمنع قراراً ديمقراطياً يدين ترامب

الخميس، 04 يونيو 2020 07:07 ص
الإعلام الأمريكى: زعيم الأغلبية الجمهورى يمنع قراراً ديمقراطياً يدين ترامب مظاهرات أمام البيت الأبيض
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، قراراً من الديمقراطيين كان من شأنه أن يدين الرئيس  دونالد ترامب بعد استخدام الرصاص المطاطي والغاز على المتظاهرين السلميين بالقرب من البيت الأبيض.

وذكرت صحف أمريكة أن زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، حاول تمرير القرار، الذى تم تقديمه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بالإجماع، مما يعني أن أي عضو في مجلس الشيوخ يمكن أن يعرقله.

حرية التعبير

وأضاف: "إذا اعترض عضو في مجلس الشيوخ، يجب أن يُسأل عما إذا كان يعتقد أن الأمريكيين لا يملكون الحق الدستوري في ممارسة حرية التعبير... هل يؤيدون استخدام الرئيس للغاز المسيل للدموع ضد الناس، بمن فيهم العائلات، الذين يحتجون سلمياً في حديقة عامة؟" بحسب شومر.
 
ويدين القرار ترمب لـ "أمره الضباط الفيدراليين باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي في ساحة لافاييت في واشنطن العاصمة ليلة 1 يونيو 2020، مما ينتهك الحقوق الدستورية لهؤلاء المتظاهرين السلميين".
 
يؤكد القرار الديمقراطي على حق الأميركيين في الاحتجاج السلمي والاعتقاد بأن "العنف والنهب غير قانونيين وغير مقبولين ويتعارضان مع الغرض من الاحتجاجات السلمية".
 
ثم عرض ماكونيل قراره الخاص، الذي منعه شومر، ولم يتطرق قرار ماكونيل إلى الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين خارج البيت الأبيض ليلة الاثنين.
 
ويركز مشروع القرار الجمهوري على فكرة "إعادة النظام فوراً إلى مدن الولايات المتحدة حتى ينعم المواطنون بالسلام ويمكن الاستماع إلى المظالم المشروعة للمتظاهرين السلميين والنظر فيها".
 

تفريق المتظاهرين

 

وقال شومر إنه منع القرار لأنه "غير كاف". وأضاف "من السهل جدا فهم لماذا اعترض زعيم الجمهوريين على قرارنا وعرض قراره بدلا من ذلك. والسبب في ذلك أنهم لا يريدون إدانة ما فعله الرئيس بالرغم من أن كل أميركي منصف من أي حزب سياسي سيفعل ذلك".
 
واستخدم الحرس الوطني والشرطة الأميركية وجهاز الخدمة السرية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من ساحة لافاييت، حتى يتمكن ترمب من عبور الشارع إلى كنيسة القديس يوحنا الأسقفية، التي أضرم المخربون النار فيها في الليلة السابقة.
 
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المدعي العام وليام بار أمر شخصيا بتوسيع المحيط بالقرب من البيت الأبيض، مما وجب دفع المتظاهرين بعيدا عن ساحة لافاييت.
وقال مسؤولو تنفيذ القانون إن القرار اتخذ في وقت متأخر من يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين، لكن بار لاحظ أنه لم ينته بعد ظهر يوم الاثنين وأمر سلطات تنفيذ القانون بتوسيع المحيط.

الظلم العنصري

لكن ماكونيل اعترض قائلاً إن القرار الديمقراطي لم يتطرق إلى الظلم العنصري أو ينهي أعمال الشغب. وقال "إنه يولي اهتماما أكبر للطرق التى تؤثر بها سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية على الحركة الرئاسية فى جميع انحاء البيت الأبيض، بدلا من المدن التى استهلكتها أعمال الشغب والنهب والعنف ضد الشرطة لعدة ليال متتالية".
 
وقال ماكونيل: "لا يوجد عالم يعتقد فيه الأميركيون أن هوس الديمقراطيين بإدانة الرئيس ترمب هو أولوية أكثر إلحاحاً من إنهاء أعمال الشغب أو تعزيز العدالة العرقية".

اخبار امريكا

احتجاجات

الرصاص المطاطي

زعيم الأغلبية

مجلس الشيوخ الأمريكى

ميتش ماكونيل

الديمقراطيين

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بصورة علم أمريكا..نجل ترامب: لا تنسوا ما زلنا نعيش فى أعظم بلد على وجه الأرض

الخميس، 04 يونيو 2020 02:05 ص

ترامب: لن نحتاج للاستعانة بالجيش على الأرجح للتصدى للاحتجاجات

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص

سيناتور من أصول أفريقية يشيد بجهود ترامب للمجتمع الأسود

الخميس، 04 يونيو 2020 01:36 ص

صحيفة: إدارة ترامب تختار خمس شركات مرشحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:42 م

طلعت مفبركة.. تويتر يتخذ إجراء بشأن صورة تجمع بين ترامب وهتلر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

4 مهام للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة وفقا للقانون الجديد

4 مهام للجمعيات العامة للبنوك المملوكة للدولة وفقا للقانون الجديد

الحقوق المالية ومزايا العاملين فى تأمين إصابات العمل بـ"التأمينات والمعاشات"

الحقوق المالية ومزايا العاملين فى تأمين إصابات العمل بـ"التأمينات والمعاشات"

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

لو عندك شكوى من المحليات.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لوزارة التنمية المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة