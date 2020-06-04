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"الإسكان": تحرير 6 محاضر مخالفات بناء بالقاهرة الجديدة و تقديمها للنيابة

الخميس، 04 يونيو 2020 09:56 ص
"الإسكان": تحرير 6 محاضر مخالفات بناء بالقاهرة الجديدة و تقديمها للنيابة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحرير عدد( 6 ) محاضر مخالفات بناء، بمدينة القاهرة الجديدة، وتحويلها للنيابة . 
 
وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أى مخالفات بناء تحدث حاليا، وأجهزة الدولة ستزيلها على الفور، وسيتم تحويل المخالفات للنيابة ، فلن نسمح بوجود مظاهر عشوائية مرة أخرى، بعد الإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، كما لن نسمح أيضا لأحد باستغلال الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا، لارتكاب أى مخالفة. 
 
 
أول حالات مخالفة بناء يتم تقديمها للنيابة العسكرية
أول حالات مخالفة بناء يتم تقديمها للنيابة العسكرية
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم المحاضر لقسم الشرطة المختص  واخد رقم قضائي وذلك لعدد" 5" مخالفات بقطع أراضٍ بمنطقة (البنفسج) ومخالفة بقطعة أرض بمنطقة ( الياسمين 8)، وذلك لقيامهم بالبناء دون ترخيص، بالمخالفة للقانون، مؤكدا أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على كل من شرع في البناء بالمخالفة، وذلك بعد صدور قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/٨. 
 
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى  أنه يتم شن حملات مكبرة بالتجمعات الثلاثة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات وضبط  تروسيكلات النباشين بالمدينة، والتحفظ عليها بمعرفة إدارة أمن الجهاز، حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة فى ظل المقتضيات والتحديات التي تواجه الدولة في تلك الآونة، مؤكدا استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بالتجمعات المختلفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.
 
وفى ذات السياق، قاد المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارات الجهاز وقيادات الشرطة على منطقة القطامية بالتجمع الثالث لإزالة الإشغالات والتندات المخالفة بالمنطقة، مؤكداً أن الحملات مستمرة لضبط الشارع بالتجمع الثالث. 
 
كما قادت المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة إزالة إشغالات ومخالفات بحى النرجس بالتجمع الخامس. 
 
كما أكد المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول أن هناك متابعة مستمرة بمناطق التجمع الأول، وذلك للحفاظ على الشكل العام وردع أي مخالفة فى حينها، ولاسيما المجاورة الثالثة بالتجمع الأول، مضيفاً أنه جارٍ استكمال حملة إزالة عشش الطيور فوق أسطح العمارات للمجاورة العاشرة. 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مخالفات البناء

مدينه القاهره الجديده

النيابه العسكرية

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