الأوقاف: لم نحدد موعد فتح المساجد والأمر متروك للجنة الأزمة بمجلس الوزراء

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأى معلومات ولن تدلى بأى معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتى ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالى رئيس مجلس الوزراء .

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إنه لم يتم الإدلاء بأى معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة ، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التى تنشر على موقعها الرسمى أو موقع مجلس الوزراء الموقر .

كما أكدت وزارة الأوقاف على أهمية تحرى الدقة ، وعدم الانسياق خلف أى تكهنات فى هذا الشأن ، حيث سيعلن قرار اللجنة فى حينه ويتم نشره على الموقع الرسمى للوزارة ، ولا عبرة بغير ذلك .

وبناء على ذلك أيضا تؤكد الوزارة الاقتصار على نقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، ونقل صلاة الجمعة 12 يونيو من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بعدد محدود نحو 20 من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت في اجتماعها مساء أمس الأربعاء، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وحضر الاجتماع وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، الأوقاف،، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الدولة للإعلام، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء:"في ضوء متابعة المستجدات، سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة المقترحة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس "كورونا" وما تتضمنه من ضوابط احترازية".