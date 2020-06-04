اليوم السابع
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الأردن يعاود فتح الفنادق والمقاهى في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م
الأردن يعاود فتح الفنادق والمقاهى في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام الجيش الأردنى يفرض حظر التجوال - أرشيفية
رويترز

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 قال الأردن اليوم الخميس إنه سيعاود فتح الفنادق والمقاهي وسيسمح بإقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور وسيقلص ساعات حظر التجول ليلا بدءا من بعد غد السبت وذلك في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أضر باقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال للصحفيين إنه بينما يعود الأردن حاليا إلى الأوضاع شبه الطبيعية، فإنه سيشدد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لضمان تلافي خطر عودة زيادة حالات العدوى.

وصمد الأردن أمام جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل من أغلب الدول المجاورة بعدما اتخذ خطوات مبكرة في منتصف مارس آذار تشمل تقييد حركة تنقل السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وغلق الحدود وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا.

وخففت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعض الإجراءات التي أضرت بالاقتصاد فعاودت فتح أغلب الشركات والمصانع لتجنب تسريح جماعي للعاملين والإفلاس. وكان الاقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو قبل الأزمة.

وقال مسؤولون إن السبب وراء التخفيف الأخير لإجراءات العزل العام هو الانخفاض الحاد للإصابات الجديدة إلى أقل من عشر حالات في اليوم خلال الأسبوع الماضي.

وسجل الأردن 757 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وتسع وفيات فقط منذ بدء تفشي الوباء.

وقال الرزاز إن الاقتصاد لا يزال يعاني من آثار الوباء وإنه يتوقع انكماشا يقدر بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل مقارنة بتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو نسبته 2.1 في المئة قبل الأزمة. وهذا هو أول انكماش يشهده اقتصاد الأردن منذ عام 1990.

وأدى إغلاق الشركات وتوقف السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى الإضرار بالاقتصاد كما يُتوقع أن يؤدي تسريح العاملين، الذي تقوم به الشركات المتعثرة، إلى التأثير سلبا على مستوى معيشة الطبقة المتوسطة وزيادة الفقر بين أصحاب الدخل المنخفض.

وقالت الحكومة، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعاود فتح المساجد يوم الجمعة، إنه سيتم تقليص ساعات حظر التجول ليلا اعتبارا من يوم السبت لتبدأ من منتصف الليل بدلا من السابعة مساء كما تم إلغاء حظر التجول الشامل أيام الجمعة.

لكن المسؤولين قالوا إن دور السينما والمتنزهات العامة والجامعات والمدارس ودور الحضانة ستبقى مغلقة كما سيتم منع إقامة أي فعاليات اجتماعية مثل حفلات الزفاف.

 


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