اليوم السابع
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اعرف السيرة الذاتية لمحمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام محافظة الأقصر الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 12:21 م
اعرف السيرة الذاتية لمحمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام محافظة الأقصر الجديد محمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام محافظة الأقصر الجديد
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تفاصيل الأسماء فى حركة المحليات الجديدة، التى شملت تعيين محمد عبد الفتاح آدم عثمان سكرتير عام محافظة الأقصر، بعد أن كان سكرتير عام محافظة المنيا لسنوات، وتم نقل اللواء أشرف محمد حسنين موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، وتعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

ويعتبر محمد عبد الفتاح آدم، هو أحد أبناء مركز قفط جنوب محافظة قنا، وشغل عدة مناصب منها مدير قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة قنا، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ثم سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة المنيا، ونقل على نفس الوظيفة بديوان عام محافظة قنا، ثم ندب بقرار وزير التنمية المحلية سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا وذلك فى عام 2018.

وكان قد صدر قرار فى 2016  قرارا بندب محمد عبدالفتاح عثمان، للعمل سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة المنيا ،خلفا لمصطفي محمد عبد الرحيم والذي تم تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الوادي الجديد، حيث أنه كان يشغل منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة قنا منذ عام 2014.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من  فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير، وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 


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