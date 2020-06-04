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استكمال التجارب السريرية على لقاح أكسفورد بالبرازيل

الخميس، 04 يونيو 2020 10:55 ص
استكمال التجارب السريرية على لقاح أكسفورد بالبرازيل لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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وافقت منظمة الصحة البرازيلية "أنفيسا" على إجراء تجارب سريرية بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا طوره علماء فى جامعة أكسفورد بدعم من أسترازينيكا بى إل سى، وذلك بعد انخفاض تفشى وباء فيروس كورونا فى بريطانيا والبر الرئيسى لأوروبا والولايات المتحدة، ما دفع العلماء إلى اللجوء إلى أماكن مثل البرازيل، حيث لا يزال المرض منتشرًا، لاختبار اللقاحات المحتملة.

لقاح

ووفقا لتقرير لوكالة "رويترز" لقاح جامعة أكسفورد، المدعوم منAstraZeneca ، من بين أول لقاحات كوفيد 19 التى تنتقل إلى المرحلة الثانية، أو منتصف المرحلة، إلى جانب تجربة من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا إنك فى نفس الوقت التى تجرى تجارب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، والتى تشمل مجموعة عمرية أوسع.

وأعلنت أنفيسا، فى بيان، الموافقة على الفحوصات السريرية "هذه دراسة عشوائية مضبوطة من المرحلة الثالثة لتحديد سلامة وفعالية لقاح ChAdOx1 nCoV-19 غير المتكرر".

وأجريت الدراسات الأولية غير السريرية على الحيوانات والمرحلة الأولى من الدراسات السريرية على البشر لتقييم سلامة اللقاح فى إنجلترا وأظهرت النتائج أن ملفه الشخصى للسلامة مقبول.

وفى بيان منفصل، قالت جامعة ساو باولو الفيدرالية إنها ستشارك فى التجارب التى ستوظف 2000 متطوع، وقالت الجامعة إن مؤسسة ليمان ستغطى تكاليف البنية التحتية والمعدات الطبية.


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كورونا نيوز

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