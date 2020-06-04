اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 01:27 م
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استكمالا للمؤامرة على الشعب الليبى.. أردوغان يجتمع مع السراج فى أنقرة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:05 م
استكمالا للمؤامرة على الشعب الليبى.. أردوغان يجتمع مع السراج فى أنقرة رجب طيب أردوغان
رويترز

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استكمالا لنهج الرئيس التركى رجب طيب أردوغان و فائز السراج فى التأمر ضد الشعب الليبى اجتمع الاثنان في تركيا اليوم الخميس، حيث يسعى الحليفان للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل.

وبدأت تركيا تقديم الدعم العسكري لحكومة السراج في نوفمبر بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري واتفاق لترسيم الحدود البحرية يمنح أنقرة حقوق تنقيب في البحر المتوسط وهو ما عارضته اليونان ودول أخرى.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان والسراج سيجتمعان في أنقرة الساعة 11 بتوقيت جرينتش.

يأتي الاجتماع بعد يوم من استعادة قوات حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا السيطرة على المطار الرئيسي فى طرابلس.

 

 


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ليبيا

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