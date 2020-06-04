استكمالا للمؤامرة على الشعب الليبى.. أردوغان يجتمع مع السراج فى أنقرة

رويترز

استكمالا لنهج الرئيس التركى رجب طيب أردوغان و فائز السراج فى التأمر ضد الشعب الليبى اجتمع الاثنان في تركيا اليوم الخميس، حيث يسعى الحليفان للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل.