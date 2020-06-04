اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع لـ"ديلى ميل": تراجع شعبية بوريس جونسون 40 نقطة بسبب تعامله مع كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:08 م
استطلاع لـ"ديلى ميل": تراجع شعبية بوريس جونسون 40 نقطة بسبب تعامله مع كورونا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن شعبية رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون انخفضت بمقدار 40 نقطة لتتراجع شعبيته بشكل كبير في أقل من شهرين.

وأظهر استطلاع أجرته MailOnline أن رئيس الوزراء شهد تراجعا حيال أدائه منذ منتصف أبريل، عندما ظهرت البلاد خلف قيادته مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة واجهت رد فعل عنيفًا بسبب نقص القدرة على الاختبارات وصعوبات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس للمستشفيات والغضب من تفشي المرض في بيوت الرعاية.

مع ارتفاع حصيلة الوفيات وتسبب الإغلاق الاقتصاد فى أسوأ ركود منذ 300 عام، كان على جونسون أن يتعامل مع اتهامات بأن مساعده الرئيسي دومينيك كامينجز قد خرق قواعد الإغلاق.

وخلال الأسبوع الماضي ، واجه موجة من الانتقادات مفادها أن القيود القاسية يتم تخفيفها بشكل سريع ، مع السماح للأسر بالاختلاط مرة أخرى وإعادة فتح المدارس والمحلات التجارية. على النقيض من ذلك ، تتحرك اسكتلندا وويلز ببطء أكثر.

وجد بحث ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز في منتصف أبريل أن شعبية جونسون كانت ترتفع، وقال نحو 23 في المائة إنهم "وافقوا بشدة" على طريقة تعامله مع الأزمة.

وأعرب 36 في المائة عن تأييدهم ، بينما رفض 12 في المائة فقط أدائه و 9 في المائة رفضوا بشدة.

لكن دراسة أجرتها الشركة هذا الأسبوع وجدت أن مكانة جونسون تلقت ضربة هائلة.

وافق 9 في المائة فقط بقوة على قيادته ، مع 30 في المائة سعداء على نطاق واسع. وقد فاقهم بنسبة 20 في المائة الذين رفضوا و 24 في المائة الذين رفضوا بشدة.

 

 


بوريس جونسون

كورونا

بريطانيا

ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا: بوريس جونسون قد يضطر لعزل نفسه حال تأكدت إصابة وزير التقاه بكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 03:33 م

بوريس جونسون يحاول السيطرة على أزمة كورونا.. التليجراف: رئيس الحكومة يخطط لتغييرات شاملة فى إدارة الأمور بعد عاصفة مستشاره السياسى.. إعادة هيكلة تامة اللجان المختصة بمتابعة كوفيد 19 بطريقه تشبه التخطيط لبريكست

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:00 م

بوريس جونسون لمواطنيه: إذ شعرت بأعراض كورونا اعزل نفسك واجرى اختبارا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:42 م

وثائقى: بوريس جونسون أخبر نظيره الإيطالى تفضيله لإستراتيجية مناعة القطيع

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة