ازاى تهتمى بنظافتك خلال الدورة الشهرية وايه الخطوات الصحيحة

كتبت أمل علام

تواجه الكثير من الفتيات في العالم مشاكل عدة نتيجة الدورة الشهرية، وأهمها هو كيفية الاهتمام بالنظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية، وأيضا كيفية التخلص من النفايات بطريقة صحية.

قالت صحيفة" boldsky"، تواجه الفتيات والنساء في المناطق الريفية، العديد من الصعوبات والتحديات في المنزل والمدارس وأماكن العمل، إنهن لا يدركن أهمية النظافة الشخصية للحيض، وهذه تعمل كعائق في طريق التعامل مع نظافة الدورة الشهرية، في المناطق الريفية، لا تستطيع الفتيات والنساء الوصول إلى المناديل " الفوط "، الصحية وليس لديهن معرفة بأنواع وطرق استخدامها، كما أنهن غير قادرات على تحمل تكلفتها بسبب التكلفة العالية، ولهذا السبب يستخدمن في الغالب قطع قماش قابلة لإعادة الاستخدام يغسلنها ويستخدمونها مرة أخرى.

نصائح أساسية لنظافة الدورة الشهرية ولماذا تعتبر نظافة الدورة الشهرية مهمة؟



الاهتمام بالنظافة

أولا: ممارسة عادات النظافة الصحية الشهرية الجيدة مهمة..

لأنها تقلل من خطر التهابات الجهاز التناسلي، وتساعد على ضمان النظافة، وتعزز صحة الفتيات والنساء، أظهرت دراسة أجريت في الهند، أن ممارسات النظافة السيئة للحيض تزيد من خطر التهابات الجهاز التناسلي السفلي، وكان 62.4 %، من النساء لديهن نسبة أعلى من انتشار التهاب المهبل البكتيري، كانت النساء اللواتي استخدمن حفاضات ماصة قابلة لإعادة الاستخدام أكثر عرضة للإصابة بعدوى المبيض، والالتهاب المهبلي الجرثومي مقارنة بالنساء اللاتي استخدمن حفاضات يمكن التخلص منها.





كيفية التخلص من نفايات الدورة الشهرية

ثانيا: استخدام الفوط الصحية لمنع الالتهابات ..

تعد ممارسات إدارة النظافة الصحية الشهرية فعالة في تقليل مخاطر التهابات الجهاز التناسلي..

أظهرت دراسة أن ممارسات الحيض غير الصحي يمكن أن تزيد من خطر التهابات الجهاز التناسلي، كما أن منتجات النظافة الشهرية التي تستخدم لامتصاص دم الدورة الشهرية بشكل آمن ومريح هي الفوط الصحية والقماش القطني، وورق التواليت.

أفادت الدراسات التي أجريت في المناطق الحضرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن الفوط الصحية والأقمشة والورق المناديل هي أكثر منتجات النظافة الشهرية، ومع ذلك، يختلف اختيار منتجات النظافة الشهرية في المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، في المناطق الحضرية، تفضل النساء والفتيات استخدام المناديل الصحية المباعة تجاريًا، وفي المناطق الريفية، يتم استخدام منصات القماش القابلة لإعادة الاستخدام أكثر، في الهند، يستخدم أكثر من 77 % من الفتيات والنساء القماش القديم القابل لإعادة الاستخدام خلال أيام الحيض، أظهرت دراسة أجريت في غرب البنغال أنه خلال فترة الحيض من بين 160 فتاة في المدرسة، استخدمت 18 فتاة المناديل الصحية، و 68 فتاة استخدمت قطع القماش القديمة، و 10 فتيات تستخدم قطع القماش الجديدة و 64 فتاة تستخدم كلاً من قطع القماش والمواد الصحية.

كيف تتخلصين من نفايات الدورة الشهرية بطريقة آمنة وصحية:

هناك طرق فعالة للتخلص من نفايات الدورة الشهرية بشكل صحيح، من أجل الحفاظ على نظافة وصحة البيئة المحيطة بك، لا تتخلص من نفايات الدورة الشهرية مع النفايات المنزلية، قومى بلف الفوط الصحية في الجرائد بشكل صحيح، ثم رميها في سلة مهملات مغلقة، لاتغسلى"الفوطة" في المرحاض، كما لا يُنصح بعدم حرق الفوط الصحية، لأنها ستطلق مواد كيميائية سامة، قومى بتغيير الفوط الصحية كل 4 إلى 6 ساعات، اغسلى المنطقة المهبلية بانتظام، ولا تستخدمى الصابون، أو منتجات النظافة المهبلية الأخرى، وتخلصى من المناديل الصحية بشكل صحيح.