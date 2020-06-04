نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 9304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 216919 حالة بينهم 6075 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الحكومة الهندية، وافقت على بدء استخدام عقار ريمديسفير، العلاج المضاد للفيروسات التابع لشركة جلعاد ساينس لاستخدامه في حالات الطوارئ في علاج مرضى كوفيد 19، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز".

ريمديسفير هو أول دواء يظهر تحسنًا في مرضى فيروس كورونا في التجارب السريرية الرسمية، و تم منحه ترخيص استخدام الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda الشهر الماضي وحصل على موافقة من قبل المنظمين الصحيين اليابانيين .