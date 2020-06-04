ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان لـ 86931 حالة

إسلام آباد (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 86931 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1790 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة في إقليمي "البنجاب" الذي يوجد به 31104 حالات و"السند" الذي بلغ فيه عدد الحالات 34557 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وقررت الحكومة الباكستانية إلغاء الحجر الصحى للباكستانيين العائدين من الخارج وسيتم إرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبى واختبار في المطارات، وقالت مصادر في قطاع الطيران، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس نريبيون) الباكستانية، إن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد.