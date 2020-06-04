اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 02:51 م
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ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان لـ 86931 حالة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:26 م
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان لـ 86931 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا ـ ومصابون بكورونا
إسلام آباد (أ ش أ)

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 86931 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1790 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة في إقليمي "البنجاب" الذي يوجد به 31104 حالات و"السند" الذي بلغ فيه عدد الحالات 34557 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وقررت الحكومة الباكستانية إلغاء الحجر الصحى للباكستانيين العائدين من الخارج وسيتم إرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبى واختبار في المطارات، وقالت مصادر في قطاع الطيران، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس نريبيون) الباكستانية، إن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأن القدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب الإجراءات التشغيلية الجديدة، سيخضع كل المسافرين لفحص طبي شامل في المطارات، كما يقوم موظفون من المعهد الوطني للصحة بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس للمسافرين في المطار، وبعدها يتوجه المسافرون لمنازلهم إن لم تظهر عليهم أي أعراض بالإصابة، بينما يترك القرار في الحالات المشتبه في إصابتها لتقدير الأطباء.

 


باكستان

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الباكستانيه

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