ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و717 حالة

من جانب آخر، ذكرت دراسة طبية أنه من المتوقع أن ينخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 15% خلال شهور الصيف، لافتة إلى أن فصل الصيف لا يوقف فيروس كورنا بشكل كامل.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "بليك" السويسرية اليوم أن المناخ يلعب دورًا في انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا التأثير متواضع.

وأضافت الدراسة أنه مع عودة موسم برودة الطقس، سوف تحدث زيادة بنسبة 10% إلى 15% في خطر انتقال عدوى كورونا، مشيرة إلى أن التأثيرات المناخية طفيفة، ولا يمكنها إيقاف وباء كورونا، لافتة إلى أن تدابير الحماية والنظافة مثل الاختبار والتتبع والعزل والحجر الصحي تعد أكثر أهمية.