اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 02:55 م
خالد صلاح
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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و717 حالة

الخميس، 04 يونيو 2020 02:34 م
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و717 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
فيينا (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفا و717 حالة، من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و805 حالات، وقال بيان لوزارة الصحة اليوم، إن إجمالي حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس بلغت 670 حالة، مشيرًا إلى أنه توجد في المستشفيات حاليا 87 حالة، منها 22 حالة في العناية المركزة، كما تم تسجيل 34 إصابة جديدة أمس في جميع أنحاد النمسا.

من جانب آخر، ذكرت دراسة طبية أنه من المتوقع أن ينخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 15% خلال شهور الصيف، لافتة إلى أن فصل الصيف لا يوقف فيروس كورنا بشكل كامل.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "بليك" السويسرية اليوم أن المناخ يلعب دورًا في انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا التأثير متواضع.
وأضافت الدراسة أنه مع عودة موسم برودة الطقس، سوف تحدث زيادة بنسبة 10% إلى 15% في خطر انتقال عدوى كورونا، مشيرة إلى أن التأثيرات المناخية طفيفة، ولا يمكنها إيقاف وباء كورونا، لافتة إلى أن تدابير الحماية والنظافة مثل الاختبار والتتبع والعزل والحجر الصحي تعد أكثر أهمية.

وكان الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أكد أن بلاده قررت عودة حرية السفر إلى جميع الدول المجاورة باستثناء إيطاليا وذلك بعد حوالى ثلاثة أشهر من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وأوضح وزير الخارجية النمساوي فى تصريحات أمس الأربعاء، أن القيود والضوابط الصحية على الحدود النمساوية مع كل من ألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر سوف تتوقف اعتبارا من غد الخميس .

وأضاف شالينبرج أنه سيعاد تطبيق نفس نظم العمل الذى كان سائدا قبل جائحة كورونا حيث سيتم إلغاء متطلبات الحجر الصحي أو الفحص الطبي عند الدخول إلى النمسا مع بقاء القيود فقط على الحدود مع إيطاليا .

وأضاف الوزير أن الوضع مع إيطاليا سوف يعاد تقييمه الأسبوع المقبل حيث يحدث تحسن كبير فى مستوى الوباء خاصة منطقة جنوب تيرول على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه سوف يتم الانفتاح على إيطاليا بمجرد أن تسمح الأرقام بذلك.

 


النمسا

الصحه النمساويه

كورونا

فيروس كورونا

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