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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 04 يونيو 2020 10:12 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10481 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1574 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12068 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4018 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1941 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سماد مصر (ايجيفرت)، رواد السياحة-رواد، 7000 سهم، 1.8 مليون سهم، 7221 سهم، 43543 سهم، على التوالي، فيما اشترى عضو مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 149118 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 20450 سهما.

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