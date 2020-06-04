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ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 17495

الخميس، 04 يونيو 2020 10:04 م
ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 17495 كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات إلى 17,495.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان  نشرته" يديعوت أحرونوت" أن من بين عدد الاصابات توجد 30 حالة خطيرة منهم 23 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 33 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 15,013 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين الفعليين) هو 2,191 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 104 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 2,087 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وأفادت وزارة الصحة انه تم تطور في موضوع المختبرات لفحص الكورونا حيث تم نقل عيّنات للفحص في مختبر MyHeritage. وفي حال نجحت المهمة من المتوقع أن يبدأ المختبر الجديد في الشركة عمله على أن يجري في المرحلة الأولى 2000 فحص ليصل بعدها إلى 10,000 يوميا في مرحلة لاحقة.

وتفحص وزارة الصحة ‏بالتنسيق مع وزارة المالية إضافة ما يزيد عن 200 شخص للعمل في المختبرات في المستشفيات والتأمين الصحي ، هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد من قدرة المختبرات في إجراء آلاف الفحوصات بشكل يومي. ووفقا لتوصيات وزير الصحة من المرتقب أن يتم يصل عدد الفحوصات الى 30,000 فحص في اليوم في غضون الأسابيع القريبة‏.

 

 


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كورونا

فيروس كورونا

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