ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى التشيك للمرة الأولى منذ 11 يوما

استمرت الزيادة فى عدد الإصابات بوباء كورونا فى جمهورية التشيك فى الارتفاع، حيث سجلت 74 حالة إيجابية أخرى اليوم، وهى أعلى نسبة فى آخر 11 يومًا، منذ بداية الوباء، تم تسجيل 9،441 حالة إصابة فى جمهورية التشيك حتى الآن، وتم شفاء 6،752 شخصًا من التلفون 19، و 324 حالة وفاة.

ونقلت صحيفة دينيك التشيكية، أنه يوجد 2365 مصابا فى البلاد، معظمهم لديهم أعراض خفيفة، 124 مريضا دخلوا المستشفى حاليا، و 13 منهم فى حالة خطيرة.

وأجرت المختبرات أكثر من 4700 اختبار يوم الأربعاء، أى أقل بنحو 1600 عن يوم الثلاثاء. وارتفعت نسبة المصابين بعدد الاختبارات إلى 1.57% يوم الثلاثاء نحو واحد %. آخر مرة كانت أعلى من يوم الأربعاء كانت يوم الأحد، عندما تأثرت الزيادة بانخفاض كبير فى عدد الاختبارات التى تم إجراؤها، كان هناك حوالى 2000 فى ذلك الوقت.

وظلت الزيادات اليومية فى المصابين فى جمهورية التشيك أقل من ثمانية عشرات طوال شهر مايو، مع بعض الاستثناءات، وفى الأسبوع الماضى تراوحت من 34 إلى 56 حالة فى اليوم. هذا الأسبوع، يتزايد عدد المصابين بشكل تدريجى، يوم الاثنين كانت هناك زيادة قدرها 34 ويوم الثلاثاء 62 ويوم الأربعاء 74.

ولا تزال براج الأكثر تضرراً من المرض، حيث سجلت المختبرات 2186 حالة إصابة منذ بداية الوباء، تم علاج أكثر من 1300 حالة منها بالفعل، وتليها منطقة مورافيا سيليزيا مع 1639 مصابًا، أكثر من نصفهم خالٍ من المرض. على العكس من ذلك، تم تسجيل أقل عدد من المصابين فى منطقة بوهيميا الجنوبية منذ بداية الوباء، ولم يتجاوز عددهم 190.

وبحسب إحصائيات الوزارة، توفى شخص واحد يوم الأربعاء مصابًا بالفيروس التاجى، وهو نفس عدد يوم الثلاثاء، قد تتغير هذه الأرقام بأثر رجعى، حيث توفى 96 شخصا من الإصابة حتى الآن.

تضم منطقة مورافيا-سيليزيا 60 ضحية، منطقة كارلوفى فارى 3. من ناحية أخرى، سجلوا وفاة شخصين مع الكوفيد 19 فى منطقة زلين.