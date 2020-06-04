أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 17267 حالة، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع انحاء البلاد بلغ 1522 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 294 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة