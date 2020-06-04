كابول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 17267 حالة، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع انحاء البلاد بلغ 1522 حالة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 294 حالة.