اجتماع بالرى لمتابعة إجراءات تطبيق التحول الرقمى بالوزارة

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى اجتماعا لاستعراض ومناقشة التطبيق الخاص بدورة العمل الإلكترونية، وذلك فى إطار توجهات الوزير بمنع تداول المخاطبات الورقية والتحول إلى بيئة العمل الرقمية.



وأوضحت إيمان سيد أنه تم إعداد برنامج تدريبى للتحول الرقمى وتصميم وتنفيذ برنامج لأرشفة الملفات والكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بالرى وإدخال وتسجيل التقارير الفنية لبعض المشروعات التابعة للوزارة وعدد من التقارير الفنية للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، كما تم الانتهاء من الحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات.



وأشارت رئيس قطاع التخطيط إلى أنه تمت زيادة سرعة الإنترنت المستخدمة لخدمة الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمى إلى 40 ميجا.



وأوضحت سيد أنه تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميدانى بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من الموقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.



جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات أنشأت بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية"، وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية وقد تم تشغيلها ومراجعة البيانات المدخلة.









