اليوم السابع
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خالد صلاح
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اتفاق بين الهند وأستراليا على تبادل استخدام القواعد العسكرية

الخميس، 04 يونيو 2020 10:45 ص
اتفاق بين الهند وأستراليا على تبادل استخدام القواعد العسكرية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
رويترز

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قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند وأستراليا أبرمتا اتفاقا اليوم الخميس، على استخدام القواعد العسكرية في كل منهما الأخرى، وهو اتفاق سيمهد الطريق لمزيد من التبادل العسكري والتدريبات في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

جاء توقيع اتفاق الدعم اللوجيستي المتبادل خلال قمة افتراضية بين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونظيره الأسترالي سكوت موريسون.

وهناك اتفاق مشابه بين الهند والولايات المتحدة يُعتبر جزءا من تعاون عسكري أوسع نطاقا يهدف لتحقيق التوازن أمام نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتنامي في المنطقة.

 


الهند

استراليا

ناريندرا مودي

سكوت موريسون

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