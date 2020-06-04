اتفاق بين الهند وأستراليا على تبادل استخدام القواعد العسكرية

رويترز

قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند وأستراليا أبرمتا اتفاقا اليوم الخميس، على استخدام القواعد العسكرية في كل منهما الأخرى، وهو اتفاق سيمهد الطريق لمزيد من التبادل العسكري والتدريبات في منطقة المحيطين الهندي والهادي.