اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الصناعات يشيد بقرار الحكومة بتخفيف مديونيات عقود توريد الغاز للمصانع

الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 ص
اتحاد الصناعات يشيد بقرار الحكومة بتخفيف مديونيات عقود توريد الغاز للمصانع محمد البهى
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما أعلنه مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين، بشأن عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
 
 وأكد البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار الحكومة يأتى فى وقت يحتاج فيه القطاع الصناعى المزيد من الدعم، فى ظل جائحة فيروس كورونا، التى أثرت بالسلب على أغلب القطاعات التصنيعية، لافتا إلى أن تزايد مديونيات القطاع الصناعى ناتجة عن تطبيق البنود، المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم.
 
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا بحكمة شديدة فى ظل الأزمات التى يعانى منها العالم كله حاليا، جراء تفشى كورونا الذى أثر على أغلب اقتصاديات دول العالم، وأثر بالسلب على سلاسل التوريد والأمداد، لافتا إلى أن الإجراءات المصرية المتبعة حتى الآن تقودنا إلى بر الأمان.
 
وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

اتحاد الصناعات

الغرف الصناعية

مجلس الوزراء

مديونيات الصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة