اليوم السابع
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إيهاب لاشين وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية

الخميس، 04 يونيو 2020 07:32 م
إيهاب لاشين وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية إيهاب لاشين وكيل التضامن الاجتماعى بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارا بتولى إيهاب لاشين وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، بدلا من منصبه السابق مديرا لإدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، لمدة عام أو لحين شغل المنصب بالطرق القانونية.

 

وجاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الإطلاع على قانون نظم الغدارة المحلية الصادر بالقانون بالقانون رقم 43لسنة 1979، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 ةلائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رثم 531 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته المنتهية بالقرار الجمهورى رقم 655 لسنة 2019، وعلى ما عرضه رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات.

 

يُذكر أن إيهاب علي ماهر أحمد لاشين، من مواليد أبريل 1967 ويعمل مدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومدير التفتيش المالي ومسئول إدارة الشؤون الإدارية وإدارة المجتمعات العمرانية.

 

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قرار وزيرة التضامن الاجتماعى

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