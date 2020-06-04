اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 10:25 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 88 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا و177 حالة إصابة

الخميس، 04 يونيو 2020 08:57 م
إيطاليا تسجل 88 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا و177 حالة إصابة أرشيفية
رويترز

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قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 88 حالة وفاة اليوم الخميس مقارنة مع 71 في اليوم السابق فيما تباطأ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 مقارنة بنحو 321 حالة أمس الأربعاء.

وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 33689، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 234013 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم الخميس، جاءت 84 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وأنهت الحكومة أمس الأربعاء قيودا كانت فرضتها على التنقل بين المناطق رغم شكوى بعض حكام الأقاليم الذين يخشون من أن السماح للمواطنين بالسفر خارج لومبارديا قد ينشر الفيروس في مناطق جديدة بأماكن أخرى في البلاد.

ومن بين المصابين بالفيروس، أعلنت السلطات الصحية عن تعافي 161895 مقارنة بنحو 160938 مريضا في اليوم السابق.

وقالت الهيئة إنه تم فحص 2.525 مليون شخص حتى اليوم الخميس مقارنة بنحو 2.497 مليون شخص أمس الأربعاء من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

 


كورونا

ايطاليا

ضحايا

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